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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

10.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:53
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF639,705586-1,58
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,033041-0,38
Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,021652-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,008129-4,61
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu82,576377-0,84
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,047089-0,38
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,091648-0,08
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,029512-0,04
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,021758-0,04
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,567261-0,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,024466-1,10
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,659230-0,19
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,475135-0,18
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,037129-0,05
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,138383-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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