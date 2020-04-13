Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,056306 -0,95 İş Portföy PY Euro.
13.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:38
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,056306
|-0,95
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,046374
|-0,74
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,952606
|-0,71
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,029050
|-0,69
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,068699
|-0,68
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018553
|-2,18
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008067
|-0,76
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,066026
|-0,65
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,027702
|-0,64
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,560650
|-0,63
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025340
|-0,79
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,068346
|-0,78
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,046736
|-0,75
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|81,978886
|-0,72
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,081530
|-0,70
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,122933
|-0,71
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,082470
|-0,70
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,396515
|-0,46
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032272
|-0,40
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029409
|-0,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024306
|-0,65
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,133358
|-0,44
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,650171
|-0,34
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,472584
|-0,10
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,876662
|-0,08
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi