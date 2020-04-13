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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,056306 -0,95 İş Portföy PY Euro.

13.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:38
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,056306-0,95
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,046374-0,74
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,952606-0,71
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,029050-0,69
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,068699-0,68
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,018553-2,18
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,008067-0,76
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,066026-0,65
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,027702-0,64
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,560650-0,63
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,025340-0,79
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,068346-0,78
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,046736-0,75
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu81,978886-0,72
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,081530-0,70
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,122933-0,71
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,082470-0,70
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,396515-0,46
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,032272-0,40
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,029409-0,35
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,024306-0,65
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,133358-0,44
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,650171-0,34
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,472584-0,10
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,876662-0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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