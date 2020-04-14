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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

14.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:56
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,549803-0,72
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,220901-0,56
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,781512-0,45
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu0,018987-0,34
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu20,554529-0,32
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,145663-1,67
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,045019-1,61
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,087136-1,61
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)1,314815-0,66
Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,060698-0,61
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,609239-0,36
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,018681-0,31
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,475823-0,26
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,393121-0,24
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,380433-0,23
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,024250-0,23
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,244674-0,07
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,027668-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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