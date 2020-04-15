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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: (Not: An Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051833 -0,31 Yapı Kredi Port. Eur.

15.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:56
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

(Not: An
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,051833-0,31
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,173727-0,26
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,204511-0,19
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,549279-0,10
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,186671-0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,007989-3,55
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,374791-0,41
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,428976-0,21
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon0,038758-0,07
İş Portföy Tema Değ. Fon0,025959-0,07
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,029393-0,06
aliz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Yapı Kredi Bankası, Araç, Ekonomi
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