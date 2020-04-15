Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: (Not: An Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051833 -0,31 Yapı Kredi Port. Eur.
15.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:56
(Not: An
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,051833
|-0,31
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,173727
|-0,26
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,204511
|-0,19
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,549279
|-0,10
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,186671
|-0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007989
|-3,55
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,374791
|-0,41
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,428976
|-0,21
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,038758
|-0,07
|İş Portföy Tema Değ. Fon
|0,025959
|-0,07
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029393
|-0,06
Kaynak: AA
Etiketler: Yapı Kredi Bankası, Araç, Ekonomi