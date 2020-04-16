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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,056452 -1,16 HSBC Portföy Uzun Vad.

16.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:08
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,056452-1,16
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,544948-0,79
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,029477-0,78
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,219511-0,59
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,777239-0,54
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,007609-4,76
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,018487-2,13
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,603601-0,66
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,653801-0,64
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,479888-0,52
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,645646-4,88
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,083773-4,83
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,043293-4,68
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,070677-4,62
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,871852-4,55
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,044502-2,21
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,137835-2,07
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,471932-2,02
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,018458-1,97
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,594434-1,81
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,227592-2,59
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,656234-1,63
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,252397-1,45
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,877074-0,63
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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