Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,056452 -1,16 HSBC Portföy Uzun Vad.
16.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:08
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,056452
|-1,16
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,544948
|-0,79
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,029477
|-0,78
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,219511
|-0,59
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,777239
|-0,54
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007609
|-4,76
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018487
|-2,13
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,603601
|-0,66
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,653801
|-0,64
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,479888
|-0,52
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,645646
|-4,88
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,083773
|-4,83
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043293
|-4,68
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,070677
|-4,62
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,871852
|-4,55
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,044502
|-2,21
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,137835
|-2,07
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,471932
|-2,02
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,018458
|-1,97
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,594434
|-1,81
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,227592
|-2,59
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,656234
|-1,63
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,252397
|-1,45
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,877074
|-0,63
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi