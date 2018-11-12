Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,053841
|1,24
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,045764
|1,23
|Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,054659
|1,17
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,408564
|1,15
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,035073
|1,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022639
|0,93
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,050907
|0,93
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027508
|0,61
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,389715
|0,39
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,122168
|0,36
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,033962
|0,40
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,071513
|0,23
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024599
|0,05
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,038196
|0,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,063047
|1,16
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,815330
|0,86
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,069564
|0,62
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,033340
|0,60
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,056726
|0,40
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019911
|1,36
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,839570
|1,35
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,922941
|1,23
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,936012
|0,98
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,029996
|0,76
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,050524
|0,74
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,061553
|0,73
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,931093
|0,73
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,031528
|0,73
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,053054
|0,73
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,166764
|0,23
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,044634
|0,21
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017183
|0,20
|Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|94,225878
|0,20
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|216,769841
|0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)