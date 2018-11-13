Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|258,637760
|1,03
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,168686
|0,96
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,408956
|0,91
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,588463
|0,59
|Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|132,097199
|0,56
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,497085
|0,44
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,479260
|0,32
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,391575
|0,13
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,123490
|0,12
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|5,872513
|0,48
| Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,045841
|0,40
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,042786
|0,38
|Vakıf Portföy İki. Değ. Fon
|118,260635
|0,34
|Ak Portföy PY Değ. Özel Fon
|1,567481
|0,29
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,415691
|0,08
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,182206
|0,08
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014143
|0,07
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,191817
|0,06
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014025
|0,06
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,464022
|0,12
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017461
|0,07
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,509114
|0,07
|Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|94,290320
|0,07
|Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|18,787980
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)