Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|532,460498
|0,89
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,019952
|0,83
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,039592
|0,71
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,411691
|0,67
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,183509
|0,67
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021310
|1,02
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,102691
|0,58
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,075950
|0,30
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,413839
|0,24
| Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,128190
|0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|12,009603
|2,83
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041803
|2,60
|Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,374885
|2,49
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,080294
|2,39
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,932690
|1,74
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,458394
|1,99
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038544
|1,22
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,221312
|1,19
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,415101
|1,02
|Halk Portföy Karma Fon
|58,834222
|1,00
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,444718
|0,66
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025602
|0,59
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039679
|0,52
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,030634
|0,34
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,408730
|0,30
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|194,057822
|0,63
|Finans Portföy Gümüş BYF
|16,403581
|0,60
|Finans Portföy Altın BYF
|19,216456
|0,60
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,044698
|0,08
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,509510
|0,08
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,656606
|0,08
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|217,072858
|0,07
| ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|16,512810
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)