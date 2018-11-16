Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,601562
|1,14
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,418064
|1,14
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|262,904290
|1,05
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,171191
|0,87
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,040037
|0,78
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021599
|1,19
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022504
|0,38
| Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,306140
|0,15
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020228
|0,12
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,128685
|0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,031578
|1,22
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024759
|1,07
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|60,194301
|0,93
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,055804
|0,77
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,071252
|0,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,024723
|0,66
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,016603
|0,54
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,573945
|0,49
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,902246
|0,43
|Vakıf Portföy İki. Değ. Fon
|120,137670
|0,34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,205533
|0,89
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,956427
|0,58
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029744
|0,53
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025747
|0,44
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039648
|0,29
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|217,381398
|0,07
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017230
|0,07
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017498
|0,07
|Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|18,825164
|0,07
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,044757
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)