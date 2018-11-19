Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Actus Portföy Borç. Araç. Fonu
|1,274068
|0,35
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,603446
|0,31
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|90,698658
|0,30
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,036308
|0,28
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,019244
|0,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,078101
|0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,017564
|1,31
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042064
|1,29
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|12,038306
|1,26
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,080670
|1,12
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,201755
|1,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,319513
|0,55
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,014187
|0,53
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,043302
|0,53
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|0,992038
|0,42
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,537960
|0,41
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,888295
|0,37
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,266893
|0,30
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,187824
|0,25
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,015636
|0,22
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,423657
|0,22
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Finans Portföy Gümüş BYF
|16,308158
|0,30
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|75,888657
|0,21
|Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|94,666593
|0,21
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,511243
|0,20
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,044846
|0,20
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,658758
|0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)