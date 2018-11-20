Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|263,111299
|0,24
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|516,532610
|0,22
|TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|15,554198
|0,16
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|90,813206
|0,13
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,019263
|0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022343
|1,45
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,417340
|0,20
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,079837
|0,16
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,259067
|0,05
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,389766
|0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,386605
|1,77
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,081977
|1,62
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042680
|1,46
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|12,185695
|1,22
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|7,923780
|1,20
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,806853
|1,21
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038969
|0,83
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,321973
|0,77
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,223589
|0,69
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|5,949693
|0,51
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,011538
|1,41
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,013420
|1,24
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026031
|0,90
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,402037
|0,61
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029857
|0,44
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Finans Portföy Gümüş BYF
|16,372481
|0,39
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,030672
|0,31
|İş Portföy Altın Fonu
|0,023737
|0,30
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,021288
|0,30
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,059924
|0,30
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,465950
|0,12
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017545
|0,07
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|217,956496
|0,07
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,511592
|0,07
|Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|18,874622
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)