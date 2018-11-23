Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,412219
|0,33
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|259,932203
|0,31
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,591382
|0,30
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,184372
|0,30
|ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|1,774920
|0,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,478271
|0,02
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,493185
|0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,182639
|0,49
|Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,385560
|0,48
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,779013
|0,46
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|57,389984
|0,44
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,066535
|0,29
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,406427
|0,41
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|0,990467
|0,22
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,316982
|0,20
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,222299
|0,20
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,020685
|0,19
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025809
|0,56
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,278006
|0,11
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,192277
|0,10
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014284
|0,09
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,015700
|0,09
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|218,394479
|0,07
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,512603
|0,07
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,218047
|0,07
|Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|94,912981
|0,07
|Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|18,910660
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)