Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|261,180133
|0,48
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,413776
|0,38
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,169961
|0,32
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,184960
|0,32
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,036338
|0,31
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,075741
|0,14
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,119673
|0,07
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,388186
|0,07
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,412490
|0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|12,131654
|1,12
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042472
|1,05
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,081725
|0,91
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,023638
|0,86
|Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,245854
|0,84
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|15,011850
|0,93
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038554
|0,68
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,223793
|0,67
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,023372
|0,52
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,908156
|0,50
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,195702
|0,29
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029267
|0,26
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,436605
|0,24
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025871
|0,24
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,180643
|0,23
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,777986
|0,20
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,513629
|0,20
| ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|16,642109
|0,20
|Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|18,947843
|0,20
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017341
|0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)