Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|509,110025
|0,61
|ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|1,791403
|0,21
|TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|15,617346
|0,10
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|91,117338
|0,10
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,019495
|0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,020858
|0,51
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021059
|0,50
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,478123
|0,04
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,493531
|0,03
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,990354
|0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,038171
|1,35
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,017696
|0,80
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,091695
|0,69
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|57,383865
|0,64
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034986
|0,45
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,999450
|0,48
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,023495
|0,41
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,049962
|0,41
|TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon
|1,685502
|0,28
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,088667
|0,26
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038786
|0,97
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,890606
|0,92
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026155
|0,59
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,213175
|0,45
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,943418
|0,36
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Finans Portföy Altın BYF
|18,676594
|0,39
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|188,706633
|0,39
|Finans Portföy Gümüş BYF
|15,932625
|0,21
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,680829
|0,07
|Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|18,972178
|0,07
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,241822
|0,07
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|16,663616
|0,06
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|53,519142
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)