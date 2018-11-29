Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
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|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|299,290141
|0,93
|İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,054929
|0,89
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,021311
|0,36
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,037048
|0,16
|Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,051216
|0,16
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021294
|2,09
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,048632
|1,11
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,294066
|0,70
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,115280
|0,61
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,001919
|0,58
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|58,299696
|3,27
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,030362
|3,23
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,054140
|2,65
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024137
|1,82
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,046064
|1,49
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,044269
|1,31
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,014441
|1,06
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,102573
|0,88
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,912362
|0,76
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,550273
|0,72
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,203833
|1,45
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,955473
|1,28
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026313
|0,60
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029696
|0,59
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,893729
|0,35
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017376
|0,07
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,514645
|0,07
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|219,251132
|0,07
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,246568
|0,07
|Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|95,281976
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)