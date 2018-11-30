Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,609238
|1,06
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,422244
|0,69
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|265,156390
|0,67
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,172574
|0,61
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,187136
|0,51
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,418450
|0,17
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,079768
|0,11
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,491166
|0,06
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,118365
|0,05
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,476338
|0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|12,400770
|1,64
|Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,399928
|1,61
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,237241
|1,52
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043269
|1,39
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,083257
|1,38
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,039707
|0,87
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,428672
|0,79
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,324011
|0,72
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|2,832801
|0,64
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,020989
|0,57
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,531667
|1,65
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,904382
|1,19
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,964937
|0,99
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,030619
|0,72
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,211954
|0,67
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017661
|0,07
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,468847
|0,07
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|219,394529
|0,07
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,251292
|0,07
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,514980
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)