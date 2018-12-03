Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,478053
|1,50
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|503,268365
|0,74
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,019601
|0,42
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,021406
|0,36
|İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,055159
|0,34
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,295901
|0,19
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,420858
|0,17
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020895
|0,15
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,115561
|0,13
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,081115
|0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|58,719586
|1,67
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|12,577429
|1,42
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,084438
|1,42
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043854
|1,35
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,930450
|1,19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,230166
|0,61
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,025105
|0,58
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|15,409967
|0,56
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,817847
|0,51
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,044582
|0,48
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,753659
|1,27
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,911865
|0,83
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029982
|0,46
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,968412
|0,36
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,015818
|0,32
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,266055
|0,20
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,516020
|0,20
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|298,186624
|0,20
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|16,718527
|0,20
|Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|19,033678
|0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)