Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|510,006511
|1,34
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,029782
|1,25
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,614302
|1,25
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,051526
|1,25
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,021252
|1,24
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013428
|5,58
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021274
|2,25
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,035421
|2,07
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019792
|1,53
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,048463
|1,25
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,067635
|3,20
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,030849
|2,79
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|58,832103
|2,20
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,032265
|2,07
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,054531
|1,97
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,015966
|2,34
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,059341
|1,23
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,756008
|1,02
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,050085
|0,73
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,041889
|0,58
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,830598
|0,84
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,748743
|0,80
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,018910
|0,76
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,028343
|0,75
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,404162
|0,71
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|16,238120
|4,38
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|18,879759
|2,58
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|191,125444
|2,50
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,029888
|0,57
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,017670
|0,56
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,470005
|0,12
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017713
|0,10
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|220,017123
|0,09
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,516427
|0,08
|Halk Portföy Para Piyasası Fonu
|0,048263
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)