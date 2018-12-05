Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|524,718896
|2,88
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,037952
|2,27
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,051901
|1,86
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,153483
|1,68
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,043996
|1,68
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021736
|3,06
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020222
|2,17
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026626
|1,40
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013578
|1,12
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,052387
|0,83
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,032780
|1,60
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,068367
|1,08
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,035769
|0,58
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|58,875562
|0,46
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024239
|0,10
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,060241
|1,52
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,030141
|1,40
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,775946
|1,14
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,050443
|0,71
|TEB Portföy Üç. Değ. Fon
|0,064586
|0,59
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015202
|2,65
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,029072
|2,57
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050043
|2,43
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,888008
|2,32
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,862324
|1,73
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|16,893363
|4,04
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,562458
|3,62
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|197,126166
|3,14
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,049240
|2,83
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,030688
|2,68
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017726
|0,07
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|95,659400
|0,07
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|298,583843
|0,07
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017444
|0,07
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|220,167527
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)