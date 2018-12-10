Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
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|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,093424
|1,47
|TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|131,517836
|0,33
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,019725
|0,30
|Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,018590
|0,26
|Halk Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,019148
|0,26
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013658
|0,98
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,000773
|0,39
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,083083
|0,27
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,428364
|0,24
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026747
|0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|11,973461
|2,69
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041800
|2,50
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,080025
|2,08
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|3,989504
|1,57
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,018126
|1,42
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,416028
|0,94
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,039162
|0,90
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|2,812333
|0,75
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,226041
|0,73
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,319001
|0,68
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026337
|0,96
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,030623
|0,37
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,715881
|0,31
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,013615
|0,29
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,011700
|0,22
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|299,631490
|0,22
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017504
|0,21
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|95,983980
|0,21
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|16,797388
|0,21
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,518489
|0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)