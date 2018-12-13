Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,038912
|0,38
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,047352
|0,35
| Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,319919
|0,35
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,034189
|0,33
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|4,861588
|0,32
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021276
|1,37
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,025440
|1,21
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020508
|0,84
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,049322
|0,59
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026881
|0,50
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024101
|1,96
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|58,509041
|1,20
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,034886
|1,20
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,030530
|1,17
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,063265
|1,16
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,033116
|0,49
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,061790
|0,31
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,785317
|0,29
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,084560
|0,23
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,031669
|0,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,812592
|0,28
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,901259
|0,23
| Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,930020
|0,22
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019474
|0,13
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015550
|0,09
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|16,814801
|0,11
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,021776
|0,09
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,018538
|0,09
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,050360
|0,09
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,922560
|0,09
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,669147
|0,12
|Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|19,155570
|0,07
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|16,831436
|0,07
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,315810
|0,07
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017539
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)