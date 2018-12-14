Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,686084
|0,50
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,039090
|0,46
| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,133540
|0,42
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,055809
|0,41
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,053838
|0,37
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013818
|3,30
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,424430
|0,38
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,081573
|0,35
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,128681
|0,34
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,304174
|0,26
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,903733
|2,89
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,018062
|2,81
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,016360
|2,62
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|59,754594
|2,24
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,082961
|1,96
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,313925
|1,02
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,738196
|0,95
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,064469
|0,91
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,388010
|0,89
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,221415
|0,87
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025730
|1,23
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,943380
|1,22
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029026
|1,11
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,173759
|1,09
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,231580
|0,85
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|İş Portföy Altın Fonu
|0,024320
|0,21
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,050465
|0,21
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,052878
|0,21
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,027564
|0,21
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,021821
|0,21
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|221,525690
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,045578
|0,06
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|77,104412
|0,06
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,320450
|0,06
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|16,842061
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)