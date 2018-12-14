14 Aralık 2018, 15:22
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Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,686084 0,50 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,686084 0,50
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,039090 0,46
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,133540 0,42
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,055809 0,41
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,053838 0,37
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013818 3,30
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,424430 0,38
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,081573 0,35
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,128681 0,34
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,304174 0,26
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,903733 2,89
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018062 2,81
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016360 2,62
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,754594 2,24
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,082961 1,96
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,313925 1,02
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,738196 0,95
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,064469 0,91
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,388010 0,89
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,221415 0,87
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025730 1,23
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,943380 1,22
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029026 1,11
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,173759 1,09
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,231580 0,85
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu 0,024320 0,21
Ak Portföy Altın Fonu 0,050465 0,21
TEB Portföy Altın Fonu 0,052878 0,21
Deniz Port. Altın Fonu 0,027564 0,21
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,021821 0,21
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
İş Portföy Para Piyasası Fonu 221,525690 0,06
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,045578 0,06
ING Portföy Para Piyasası Fonu 77,104412 0,06
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,320450 0,06
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 16,842061 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
14 Aralık 2018 Cuma 15:22