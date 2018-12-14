Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,081202
|0,53
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,044058
|0,53
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,041342
|0,51
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,081887
|0,50
|Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF
|0,082858
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013000
|0,59
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011645
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,041080
|2,33
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,050130
|2,08
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,018962
|1,74
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,066022
|1,71
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,056006
|1,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,017903
|0,88
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,009905
|0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020830
|0,81
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,016434
|0,72
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,033779
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013597
|1,22
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019622
|1,19
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014245
|1,17
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009479
|0,88
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011146
|0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014180
|0,22
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014281
|0,22
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022674
|0,21
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023284
|0,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023456
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018885
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018192
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,051808
|0,07
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023164
|0,06
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,052574
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)