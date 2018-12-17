Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
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|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|521,415433
|0,98
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,022278
|0,49
| Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,363959
|0,48
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,039265
|0,45
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,034402
|0,44
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,500930
|0,16
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,488895
|0,16
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,398846
|0,02
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,265015
|0,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,062296
|0,43
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,050749
|0,32
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,031740
|0,19
|Actus Portföy 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon
|1,352749
|0,18
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,050443
|0,18
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,292615
|0,26
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019539
|0,26
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,817973
|0,26
| Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,932521
|0,22
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,015940
|0,21
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,361841
|0,45
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|195,217260
|0,23
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,670885
|0,20
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|77,257320
|0,20
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,521316
|0,20
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017866
|0,20
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|300,959203
|0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)