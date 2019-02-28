Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,024000
|0,58
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,040914
|0,46
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,767192
|0,43
| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,142107
|0,38
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,449640
|0,36
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014386
|1,78
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021361
|0,15
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,333403
|0,13
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,594865
|0,07
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,470994
|0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,377444
|0,41
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,033798
|0,27
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,068532
|0,26
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,036300
|0,07
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|59,658586
|0,07
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,094488
|0,36
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,064769
|0,35
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,110861
|0,29
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,022773
|0,29
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,045527
|0,22
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016300
|0,84
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,000532
|0,77
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,053576
|0,75
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,949301
|0,75
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031200
|0,65
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,064401
|0,98
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,055266
|0,85
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032784
|0,83
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,022829
|0,83
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,019449
|0,81
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
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|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023684
|0,06
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|80,747561
|0,06
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|100,816044
|0,06
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|59,818035
|0,06
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,674431
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)