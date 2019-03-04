Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|519,925963
|1,09
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,047681
|0,58
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,158539
|0,50
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,036409
|0,50
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,601463
|0,47
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,110395
|0,59
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,049988
|0,40
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022246
|0,40
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027840
|0,37
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021667
|0,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,057096
|1,24
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|60,374241
|1,07
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,086114
|1,01
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,066663
|0,92
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,034117
|0,75
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,853345
|0,35
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010286
|0,22
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,337675
|0,22
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,033518
|0,20
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,045652
|0,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019982
|0,52
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,850560
|0,46
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,948937
|0,38
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,955311
|0,36
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,426965
|0,19
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,450103
|0,50
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|205,094311
|0,26
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|17,691979
|0,19
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,047886
|0,19
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,250834
|0,19
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,693814
|0,19
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023744
|0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)