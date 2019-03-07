Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|523,285700
|0,55
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,621105
|0,43
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,053968
|0,28
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,047884
|0,24
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,194918
|0,23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021479
|0,44
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021697
|0,42
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027949
|0,17
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,050289
|0,13
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,398722
|0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|70,134634
|1,67
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,909530
|0,97
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,052043
|0,81
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,419835
|0,80
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,020132
|0,63
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,820757
|0,71
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,345510
|0,38
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,095860
|0,33
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,046955
|0,27
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,015435
|0,27
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031645
|0,82
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,030804
|0,26
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052894
|0,26
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016096
|0,26
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,862590
|0,24
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,210890
|0,80
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,371073
|0,77
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|203,218277
|0,57
|İş Portföy Altın Fonu
|0,025126
|0,28
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,054530
|0,27
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,707830
|0,06
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,018465
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018477
|0,06
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|315,919115
|0,06
| ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|17,723604
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)