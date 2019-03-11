Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
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|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,054757
|0,48
|Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu
|0,038136
|0,43
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,548046
|0,37
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,238924
|0,27
|Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,318626
|0,26
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021732
|1,17
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,050876
|0,48
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,336737
|0,20
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,573128
|0,08
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,526193
|0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|60,454640
|0,24
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,056875
|0,23
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,416284
|0,22
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,032353
|0,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,187731
|0,44
|İş Portföy İki. Değ. Fon
|7,588478
|0,41
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,173825
|0,33
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,034993
|0,30
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,045879
|0,24
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031337
|0,91
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016360
|0,88
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,053755
|0,85
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,952813
|0,81
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,003936
|0,77
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,631677
|1,56
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,019523
|0,90
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,055448
|0,90
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032903
|0,90
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028933
|0,89
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,726312
|0,18
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018520
|0,18
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|17,765472
|0,18
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,048084
|0,18
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018811
|0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)