Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,270465
|0,50
|Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu
|0,038255
|0,49
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,041753
|0,46
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,024394
|0,45
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,805453
|0,45
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015086
|2,36
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022198
|1,27
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022128
|0,79
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,159203
|0,65
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,051328
|0,55
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,096092
|2,35
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049166
|2,21
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,045927
|2,09
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018675
|1,14
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,035642
|1,12
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,529303
|0,56
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,067697
|0,48
| ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon
|0,094059
|0,44
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,194201
|0,43
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,066310
|0,43
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031655
|1,02
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016520
|0,98
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,054269
|0,95
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,013112
|0,91
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,961501
|0,90
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033244
|1,04
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,019721
|1,02
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,023137
|1,00
|İş Portföy Altın Fonu
|0,025798
|0,99
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,065234
|0,99
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|81,381669
|0,07
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,504427
|0,06
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,999118
|0,06
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,740101
|0,06
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,018539
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)