Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,032993
|0,37
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,200256
|0,37
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,692268
|0,29
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,024462
|0,28
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,285072
|0,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022222
|0,42
| Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,407361
|0,20
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,145299
|0,17
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,162578
|0,16
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028344
|0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019923
|1,39
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,037917
|1,18
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,890904
|1,07
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,081102
|1,00
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034034
|0,85
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,997874
|1,14
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043092
|1,09
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,434363
|0,74
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,039753
|0,59
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,017217
|0,48
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,019600
|0,89
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,040967
|0,82
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,028085
|0,74
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,297945
|0,70
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031502
|0,64
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,831610
|0,06
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,744705
|0,06
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,051287
|0,06
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|60,355565
|0,06
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|317,370921
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)