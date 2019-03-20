Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,048774
|0,43
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,220086
|0,37
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|529,437568
|0,37
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,033302
|0,36
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,037189
|0,34
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022312
|0,79
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,193171
|0,74
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028548
|0,29
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022168
|0,29
| Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,214918
|0,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,072193
|1,10
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,035257
|0,85
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,046134
|0,72
|Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,842404
|0,67
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,038590
|0,64
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,042540
|1,05
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,557011
|0,53
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,044109
|0,43
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,905905
|0,34
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,673913
|0,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,028504
|0,80
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,958412
|0,59
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016582
|0,50
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031766
|0,49
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,054469
|0,48
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033363
|0,52
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,770947
|0,52
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,056179
|0,51
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,019794
|0,51
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,023217
|0,51
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,500622
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018616
|0,06
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018906
|0,06
|Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|20,316978
|0,06
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|17,854170
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)