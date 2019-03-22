Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,630508
|0,86
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,444152
|0,82
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,042412
|0,82
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,181966
|0,68
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|141,554148
|0,48
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022240
|0,59
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,183497
|0,18
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,347092
|0,10
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,612034
|0,10
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,543407
|0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051651
|1,68
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101029
|1,61
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034273
|1,08
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|63,920577
|0,88
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,019096
|0,43
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|HSBC Portföy Değ. Fon
|78,899327
|0,42
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,666425
|0,28
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,026671
|0,24
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,016607
|0,24
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,022962
|0,23
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031834
|0,44
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,054578
|0,41
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,966759
|0,39
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016607
|0,38
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,017438
|0,37
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,959255
|1,00
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,056368
|0,57
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,029388
|0,46
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033432
|0,45
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,053594
|0,44
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,510690
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,048388
|0,06
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|81,736004
|0,06
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,018619
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018637
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)