Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|553,390810
|4,69
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,056020
|1,78
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,049379
|1,69
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,033767
|1,48
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,239670
|1,38
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022500
|1,17
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,052205
|1,07
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028758
|0,89
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022422
|0,66
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,187840
|0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073398
|2,09
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,035329
|1,43
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,042958
|1,25
|İş Portföy İki. Değ. Fon
|7,737456
|1,18
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,916966
|0,97
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,207940
|0,63
|İş Portföy Bir. Değ. Fon
|69,069857
|0,33
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,921049
|1,57
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,020859
|1,54
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,014953
|1,20
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,032211
|1,18
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,055198
|1,14
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|219,270824
|4,94
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|21,737652
|4,63
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,661034
|3,91
|İş Portföy Altın Fonu
|0,026301
|1,36
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033861
|1,28
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,024032
|0,18
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018669
|0,17
|Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|20,374277
|0,17
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,029951
|0,17
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|319,168055
|0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)