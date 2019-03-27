Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
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|Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,332607
|0,09
|Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,021056
|0,08
|İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,058333
|0,07
|Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|262,552047
|0,07
| İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,024939
|0,07
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,035163
|0,20
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,047154
|0,07
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,117928
|0,07
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,046396
|0,06
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,030191
|0,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,298201
|0,06
|KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,262339
|0,05
|Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,302824
|0,05
|Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,222268
|0,05
|Oyak Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,172008
|0,05
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,502586
|0,07
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018691
|0,06
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,035880
|0,06
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,553934
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA