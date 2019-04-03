Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|544,096265
|2,54
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,417157
|1,98
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041399
|1,73
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,172688
|1,24
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,591715
|1,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016083
|0,35
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,137024
|0,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,845031
|0,83
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,048218
|0,35
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,042885
|0,16
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,021777
|0,55
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,016328
|0,53
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,015742
|0,29
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,047397
|0,26
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,055083
|0,26
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031269
|0,38
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026204
|0,12
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,476846
|0,08
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,015189
|0,07
|Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,226819
|0,06
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Altın BYF
|21,053823
|2,40
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|211,753542
|2,34
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,988233
|1,75
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,018745
|0,06
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|82,284615
|0,06
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|57,652276
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,048729
|0,06
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,520671
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)