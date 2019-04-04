Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,037417
|1,19
| Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,775886
|1,08
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,269073
|1,06
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,731976
|1,05
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,809231
|0,94
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,289289
|2,59
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022934
|1,40
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023727
|1,39
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029306
|1,18
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022358
|1,16
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,039868
|2,07
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027715
|1,85
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,035758
|1,81
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,071986
|1,65
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045244
|1,52
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,080598
|2,42
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,625214
|1,08
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,324123
|1,06
|HSBC Portföy Değ. Fon
|77,015934
|1,06
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,066889
|0,83
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016826
|1,37
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,032115
|1,35
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,024027
|1,25
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,978940
|1,22
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,055189
|1,21
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,023590
|1,40
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,029805
|1,39
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,057136
|1,38
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,066459
|1,37
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,081141
|1,34
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,521674
|0,07
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|57,687560
|0,06
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|82,334018
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,048758
|0,06
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,059580
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)