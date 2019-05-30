Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,410345
|0,16
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,573460
|0,12
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,172513
|0,11
|ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|1,906401
|0,11
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,038410
|0,11
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,166484
|0,04
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,558287
|0,03
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023586
|0,03
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023124
|0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,036783
|0,88
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|31,079697
|0,77
| Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,796812
|0,62
|İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,412787
|0,58
|Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,059934
|0,55
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,027759
|0,39
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,099081
|0,27
|HSBC Portföy Değ. Fon
|78,108703
|0,25
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,218628
|0,24
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,577999
|0,24
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|16,797223
|0,95
| Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,029783
|0,15
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,932284
|0,12
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,196806
|0,11
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,343268
|0,06
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,411822
|0,68
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|22,346137
|0,20
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,019412
|0,07
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,238577
|0,07
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,025001
|0,06
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,575261
|0,06
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,521770
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)