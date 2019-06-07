Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041681
|0,74
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,175686
|0,56
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|139,617214
|0,48
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,197867
|0,41
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,584999
|0,40
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056077
|0,90
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023482
|0,80
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,434289
|0,33
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,233878
|0,30
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,625358
|0,30
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,061451
|2,79
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034173
|2,16
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,072000
|2,14
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|66,481384
|1,63
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,040597
|1,55
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,028166
|0,77
|HSBC Portföy Değ. Fon
|80,135710
|0,63
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,021337
|0,52
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,156441
|0,50
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,289696
|0,43
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,015780
|0,26
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,015683
|0,24
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,017259
|0,23
|Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,355494
|0,23
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,584366
|0,23
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|224,231270
|1,81
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,059709
|0,18
|İş Portföy Altın Fonu
|0,027468
|0,13
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,072527
|0,11
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,035204
|0,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|106,965675
|0,26
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,583422
|0,26
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,050734
|0,26
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,265911
|0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)