Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,596408
|1,09
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,021548
|0,83
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,425153
|0,75
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,178674
|0,65
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,042304
|0,58
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023530
|0,33
| Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,452120
|0,17
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,181579
|0,10
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,249039
|0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,039875
|1,80
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,036936
|1,71
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,048229
|1,62
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,276505
|1,14
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,130320
|1,07
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,049310
|1,60
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,015924
|1,01
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,530889
|0,74
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,433612
|0,63
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,334568
|0,62
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,841727
|1,45
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025228
|1,19
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038142
|1,15
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,977170
|1,08
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,268263
|0,85
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,525683
|0,08
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|85,876697
|0,06
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,025192
|0,06
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|63,690815
|0,06
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,279330
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)