Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,432785
|1,80
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,605102
|1,46
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,042855
|1,30
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,180720
|1,15
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|561,947873
|0,93
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023618
|0,37
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021604
|0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027017
|0,87
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076725
|0,37
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,036160
|0,23
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034976
|0,22
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,041272
|0,17
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,025616
|0,95
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,099788
|0,46
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,016947
|0,39
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,174634
|0,34
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,021664
|0,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,012399
|0,11
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014526
|0,10
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,024866
|0,06
|KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,314779
|0,05
|Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,359288
|0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,205099
|0,75
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|224,127936
|0,65
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|22,337853
|0,53
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,588496
|0,06
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,282698
|0,06
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,526018
|0,06
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|63,731372
|0,06
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|246,914175
|0,06