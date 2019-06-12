12.06.2019 14:52
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4327851,80
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6051021,46
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,0428551,30
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1807201,15
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF561,9478730,93
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0236180,37
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0216040,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0270170,87
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0767250,37
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0361600,23
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0349760,22
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0412720,17
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0256160,95
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,0997880,46
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,0169470,39
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,1746340,34
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon0,0216640,31
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu0,0123990,11
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu0,0145260,10
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0248660,06
KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,3147790,05
Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,3592880,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,2050990,75
Bizim Portföy Altın Katılım BYF224,1279360,65
QNB Finans Portföy Altın BYF22,3378530,53
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,5884960,06
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,2826980,06
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5260180,06
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu63,7313720,06
İş Portföy Para Piyasası Fonu246,9141750,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi