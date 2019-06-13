Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,372979
|0,72
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,039048
|0,59
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036388
|0,55
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,487333
|0,54
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,954794
|0,53
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023413
|1,22
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030348
|0,27
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,395595
|0,23
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,055887
|0,22
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,223618
|0,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027300
|0,81
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,842842
|0,59
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,069254
|0,55
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,267425
|0,55
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|47,691157
|0,54
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,049802
|2,62
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,069412
|0,43
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,234058
|0,42
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,593100
|0,38
|HSBC Portföy Değ. Fon
|81,553016
|0,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,034186
|1,20
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,076948
|1,14
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,033774
|0,99
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,871786
|0,59
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,100320
|0,48
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,035864
|1,21
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,060799
|1,19
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,031578
|1,18
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,024992
|1,17
|ING Portföy Altın Fonu
|0,027757
|1,16
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,589505
|0,06
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,025223
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,050928
|0,06
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|63,771320
|0,06
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|85,984890
|0,06