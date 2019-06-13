13.06.2019 14:11
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,3729790,72
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0390480,59
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0363880,55
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon5,4873330,54
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu5,9547940,53
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0234131,22
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0303480,27
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,3955950,23
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0558870,22
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.1,2236180,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0273000,81
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,8428420,59
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0692540,55
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,2674250,55
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)47,6911570,54
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,0498022,62
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0694120,43
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,2340580,42
Taaleri Portföy Değ. Fon0,5931000,38
HSBC Portföy Değ. Fon81,5530160,35
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0341861,20
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,0769481,14
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,0337740,99
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,8717860,59
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,1003200,48
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0358641,21
TEB Portföy Altın Fonu0,0607991,19
Deniz Port. Altın Fonu0,0315781,18
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0249921,17
ING Portföy Altın Fonu0,0277571,16
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,5895050,06
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0252230,06
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0509280,06
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu63,7713200,06
ING Portföy Para Piyasası Fonu85,9848900,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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