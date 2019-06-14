14.06.2019 15:00
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF566,3713991,48
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu6,0808291,23
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0517330,66
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0602290,53
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0365690,50
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0141192,52
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0236270,91
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0562510,65
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0216970,60
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0304810,44
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0623301,02
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0349430,87
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu67,9914570,84
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0731550,55
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0768080,52
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,9903320,50
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon0,0522120,43
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,0429470,40
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,7166210,35
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,1651810,24
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,0844690,70
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0344230,69
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,2806390,65
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,0400710,61
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0220940,57
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,4593431,86
Bizim Portföy Altın Katılım BYF227,9403551,73
QNB Finans Portföy Altın BYF22,6962881,68
İş Portföy Altın Fonu0,0281310,75
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0361320,75
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0195980,07
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu0,2667010,06
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5808350,06
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0541250,06
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0509600,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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