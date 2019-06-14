Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|566,371399
|1,48
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,080829
|1,23
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,051733
|0,66
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,060229
|0,53
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036569
|0,50
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014119
|2,52
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023627
|0,91
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056251
|0,65
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021697
|0,60
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030481
|0,44
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062330
|1,02
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034943
|0,87
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|67,991457
|0,84
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073155
|0,55
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076808
|0,52
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,990332
|0,50
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,052212
|0,43
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,042947
|0,40
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,716621
|0,35
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,165181
|0,24
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,084469
|0,70
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,034423
|0,69
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,280639
|0,65
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,040071
|0,61
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022094
|0,57
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,459343
|1,86
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|227,940355
|1,73
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|22,696288
|1,68
|İş Portföy Altın Fonu
|0,028131
|0,75
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,036132
|0,75
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,019598
|0,07
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,266701
|0,06
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,580835
|0,06
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,054125
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,050960
|0,06