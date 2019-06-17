17.06.2019 15:24
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0369811,13
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0608260,99
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,4040750,97
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0522090,92
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0395800,87
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0241832,35
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0143431,59
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0307470,87
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0567300,85
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,3937050,76
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0366580,93
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0627860,73
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0460850,69
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,8325000,68
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0773290,68
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,0492951,86
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,9980210,78
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon1,6839560,72
HSBC Portföy Değ. Fon81,2491850,50
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0698990,50
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0350771,90
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,1040991,81
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,0565771,59
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0223040,95
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,3009140,89
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0368261,92
Fiba Portföy Altın Fonu0,0218641,90
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0256391,86
Deniz Port. Altın Fonu0,0323921,85
Ak Portföy Altın Fonu0,0589131,84
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0510580,19
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,5935150,19
ING Portföy Para Piyasası Fonu86,2026950,19
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0252860,19
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5819390,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
İstanbul, Ekonomi

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