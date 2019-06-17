Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036981
|1,13
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,060826
|0,99
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,404075
|0,97
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,052209
|0,92
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,039580
|0,87
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024183
|2,35
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014343
|1,59
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030747
|0,87
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056730
|0,85
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,393705
|0,76
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,036658
|0,93
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062786
|0,73
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046085
|0,69
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,832500
|0,68
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,077329
|0,68
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,049295
|1,86
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,998021
|0,78
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,683956
|0,72
|HSBC Portföy Değ. Fon
|81,249185
|0,50
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,069899
|0,50
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035077
|1,90
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,104099
|1,81
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,056577
|1,59
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022304
|0,95
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,300914
|0,89
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,036826
|1,92
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,021864
|1,90
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,025639
|1,86
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,032392
|1,85
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,058913
|1,84
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,051058
|0,19
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,593515
|0,19
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|86,202695
|0,19
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,025286
|0,19
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,581939
|0,19