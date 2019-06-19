19.06.2019 15:14
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6134411,44
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4383191,29
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,0434801,26
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1828181,10
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu142,7951160,74
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0145533,04
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0238902,06
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,6040070,65
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,4674760,64
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,4050470,61
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0889442,51
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0448062,46
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF33,8084342,31
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1321562,31
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0233312,29
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,0726692,04
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0403481,43
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon0,0228361,43
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3366591,27
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2456021,15
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)17,7207041,77
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,2704691,46
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu0,0251761,10
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu0,9804710,88
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,8755430,79
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,5557440,49
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0364800,35
TEB Portföy Altın Fonu0,0618220,33
Ak Portföy Altın Fonu0,0583960,33
Fiba Portföy Altın Fonu0,0216550,33
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0196600,07
ING Portföy Para Piyasası Fonu86,3142490,07
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0511230,06
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0542970,06
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,5955600,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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