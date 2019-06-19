Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,613441
|1,44
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,438319
|1,29
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,043480
|1,26
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,182818
|1,10
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|142,795116
|0,74
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014553
|3,04
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023890
|2,06
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,604007
|0,65
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,467476
|0,64
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,405047
|0,61
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088944
|2,51
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044806
|2,46
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|33,808434
|2,31
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,132156
|2,31
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,023331
|2,29
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,072669
|2,04
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,040348
|1,43
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,022836
|1,43
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,336659
|1,27
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,245602
|1,15
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,720704
|1,77
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,270469
|1,46
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025176
|1,10
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,980471
|0,88
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,875543
|0,79
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,555744
|0,49
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,036480
|0,35
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,061822
|0,33
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,058396
|0,33
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,021655
|0,33
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,019660
|0,07
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|86,314249
|0,07
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,051123
|0,06
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,054297
|0,06
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,595560
|0,06