20.06.2019 14:44
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037122 0,62 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0371220,62
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,4074280,62
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0255380,48
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1507800,46
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon5,5576450,44
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0218570,73
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0240580,70
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0146450,63
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0567340,44
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,4715000,27
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0907232,00
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0456431,87
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0368031,28
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0182630,82
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,0068980,81
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon1,7136610,46
ING Portföy Bir. Değ. Fon3,1362840,38
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0700020,36
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,9958990,35
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3377540,33
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)17,8185510,55
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,2962930,30
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0222520,28
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,1238340,25
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,0078290,21
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Bizim Portföy Altın Katılım BYF227,9707930,20
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0196730,07
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5830670,07
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0543320,06
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,5965820,06
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu60,4994490,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Araç,Ekonomi

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