Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,037122
|0,62
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,407428
|0,62
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,025538
|0,48
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,150780
|0,46
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,557645
|0,44
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021857
|0,73
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,024058
|0,70
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014645
|0,63
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056734
|0,44
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,471500
|0,27
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,090723
|2,00
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045643
|1,87
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,036803
|1,28
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018263
|0,82
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,006898
|0,81
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,713661
|0,46
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|3,136284
|0,38
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,070002
|0,36
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,995899
|0,35
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,337754
|0,33
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,818551
|0,55
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,296293
|0,30
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022252
|0,28
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,123834
|0,25
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,007829
|0,21
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|227,970793
|0,20
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,019673
|0,07
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,583067
|0,07
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,054332
|0,06
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,596582
|0,06
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|60,499449
|0,06