21.06.2019 14:36
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4493872,92
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6285812,73
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,0445362,69
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1862192,04
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu144,4821621,35
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0149872,34
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0242371,24
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,4080410,22
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,6056960,13
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,6428960,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0919291,33
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0461961,21
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)8,2226260,74
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0184340,73
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1128550,72
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,0891102,62
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon0,0231441,44
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,0172741,02
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon0,0220870,96
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,0171860,93
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,5615291,12
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0349560,69
KT Portföy Kızılay 'a Destek Altın Katılım Fonu1,1035900,66
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,0537290,57
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu0,0306610,28
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF23,1048951,88
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,8456101,82
Bizim Portföy Altın Katılım BYF231,2065491,42
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0367420,86
İş Portföy Altın Fonu0,0285620,74
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu86,4374470,08
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5289500,07
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0196830,07
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0511880,06
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5834410,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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