24.06.2019 14:23
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4546021,16
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0372181,14
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0517181,01
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0602161,00
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0393281,00
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0247632,17
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0152932,04
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,4070731,24
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0306840,88
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0219010,79
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0368341,19
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0635161,04
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0781840,96
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0361040,91
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu69,3518890,90
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,9945010,88
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,2053140,72
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,0549240,65
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon0,0222160,58
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0700390,58
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0355311,64
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,1213151,61
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,0683171,38
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,2937971,10
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,0026431,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,0632341,73
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0373571,67
Fiba Portföy Altın Fonu0,0221341,65
Deniz Port. Altın Fonu0,0328011,63
Garanti Portföy Altın Fonu0,0735671,61
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu86,6093940,20
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0253990,19
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0197230,19
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,6006510,19
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5845490,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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