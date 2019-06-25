25.06.2019 15:34
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4617351,57
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,0456011,48
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6426611,31
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1902481,23
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0407160,81
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,6182560,37
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,2729210,21
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,4158130,18
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,4784420,16
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,1939040,16
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0951913,50
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0478473,47
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)8,4947303,12
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1162982,94
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0514001,90
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,1107101,77
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon0,0235231,07
ING Portföy Bir. Değ. Fon3,1821941,06
HSBC Portföy Değ. Fon84,0360361,05
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3429490,95
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,8738560,85
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,2829810,84
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)17,8774750,75
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu0,9826730,72
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,5698340,49
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Bizim Portföy Altın Katılım BYF237,4512081,11
QNB Finans Portföy Altın BYF23,6116021,05
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,8740250,76
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0374450,24
İş Portföy Altın Fonu0,0290790,21
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu86,6747220,08
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5302950,07
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,3262470,06
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0513180,06
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5849250,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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