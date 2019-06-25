Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,461735
|1,57
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,045601
|1,48
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,642661
|1,31
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,190248
|1,23
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,040716
|0,81
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,618256
|0,37
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,272921
|0,21
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,415813
|0,18
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,478442
|0,16
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,193904
|0,16
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,095191
|3,50
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047847
|3,47
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,494730
|3,12
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,116298
|2,94
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051400
|1,90
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,110710
|1,77
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,023523
|1,07
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|3,182194
|1,06
|HSBC Portföy Değ. Fon
|84,036036
|1,05
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,342949
|0,95
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,873856
|0,85
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,282981
|0,84
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,877475
|0,75
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,982673
|0,72
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,569834
|0,49
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|237,451208
|1,11
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,611602
|1,05
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,874025
|0,76
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037445
|0,24
|İş Portföy Altın Fonu
|0,029079
|0,21
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|86,674722
|0,08
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,530295
|0,07
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,326247
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,051318
|0,06
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,584925
|0,06