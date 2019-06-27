27.06.2019 14:50
Haberler » Ekonomi » Haber

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4606750,72
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,0454560,53
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF557,5209690,37
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1896920,36
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0224450,29
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0155951,78
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0222910,21
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0239780,19
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,4790411,09
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0357660,66
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0273480,58
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0333460,22
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0187540,09
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0220600,55
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,1888290,34
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,2740360,27
Deniz Port. Bir. Değ. Fon0,0354750,24
İş Portföy İki. Değ. Fon8,1947530,21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu0,0256270,60
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0160370,10
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,0383610,07
Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,2832930,07
KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,3268130,07
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu86,7962500,08
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0197570,07
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu18,9625280,06
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,6036970,06
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,3329900,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
his , borçlanma araçları fonları , kazandıran fonlar , yatırım fonları , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
16:27 Esnafa 3 yılda 100 milyon liraya yakın iş hacmi
16:27 OEDAŞ'tan Kütahya'ya 208 milyon liralık yatırım
16:26 Armutlu'ya yeni termal otel yatırımı
16:24 TÜSİAD heyetinden İngiltere ziyareti
16:23 WSJ: Xi ticaret anlaşması için Trump'a bazı koşullar sunacak
16:22 4 ile 34 milyon TL'lik hibe kaynak tahsis edildi
16:19 Çiftlikköy'de üretici köylü pazarı açıldı