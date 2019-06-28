28.06.2019 14:43
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026158 0,79 Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0261580,79
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1538560,69
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0448010,62
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,0721570,58
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0398030,57
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0240980,50
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0562540,31
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,4846760,30
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,2780640,24
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,1955640,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)49,2851121,42
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0280021,27
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0197031,11
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0488541,07
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)62,9576871,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,1383241,61
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0309090,87
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0713310,66
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,1172350,64
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2486210,64
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)18,1131341,33
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu0,0259421,23
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,2980981,05
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu0,9893510,80
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,8812020,39
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5312920,06
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu18,9744940,06
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0254620,06
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0546070,06
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0514150,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Araç , Yapı Kredi Bankası , Ekonomi

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